Hockey ghiaccio: successi di Vipiteno, Cortina ed Unterland Cavaliers nella serata di Alps League

Cinque match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con ben 7 squadre italiane impegnate, grazie anche a 2 derby. Vipiteno ha superato Jesenice a domicilio con il punteggio di 3-2 dopo l’overtime. Dopo i primi due tempi conclusi sullo 0-0, Sojer porta in vantaggio i padroni di casa al 41:00, ma i Broncos rispondono subito e pareggiano al 42:44 con Zandegiacomo, quindi vanno al sorpasso con Cianfrone al 54:37. Jesenice non molla e pareggia al 58:12 con Silvnik e il match va al supplementare che viene deciso da Sproviero dopo 42 secondi.

Cade, invece, Renon che perde 2-4 in casa di Zeller Eisbaren. Gli austriaci iniziano forte con Tomazevic e Lahoda, ma gli altoatesini accorciano con Welychka al 27:21. Di nuovo Eisbaren a segno con il 3-1 di Widen, ma Renon di nuovo accorcia con Fink al 38:08. La sfida si decide con il 4-2 di Zauner al 41:06.

Gli Unterland Cavaliers vincono 5-4 dopo overtime il pirotecnico derby contro Gherdeina. Vantaggio immediato degli ospiti con Biondi dopo 2:30, quindi arriva anche il 2-0 di Pistschieler al 29:13. I Cavaliers accorciano con Girardi al 30:59 ma di nuovo Deluca allunga per Gherdeina al 33:17. Nel terzo periodo è Galassiti show con il 2-3 al 46:28 e il 3-3 al 48:25. Unterland va addirittura al sorpasso con il 4-3 di Potsinok al 53:48 ma, quando pensa di avere portato a casa il successo, Moroder impatta sul 4-4 a un solo secondo al termine. All’overtime la vince Galimberti per i Cavaliers al 64:26.

Merano, invece, nulla può contro i Red Bull Salisburgo II che passano 4-1 in casa degli altoatesini che, tuttavia, si erano portati in vantaggio con Nousiainen dopo soli 1:54. Dal secondo periodo in avanti è tutto per gli austriaci che vanno a segno con Eliseev (20;59), Maul (49:37), Eliseev (49:41) e Eliseev di nuovo al 59:43.

Finisce all’overtime anche il derby tra Cortina e Asiago (5-4). Gli ampezzano sbloccano il punteggio con Pompanin al 2:36, quindi pareggio di Porco all’8:05. Nel secondo periodo Rigoni segna il 2-1 al 26:51, quindi di nuovo Porco per il 3-1 al 32:08. Talamini accorcia per Cortina al 33:45 ma Valentini allunga di nuovo per Asiago al 37:54. Nel terzo periodo Pietroniro segna la sua doppietta per il 3-4 al 55:24 e il 4-4 del 58:43 che manda la sfida all’overtime. Cortina non si ferma e decide l’incontro con Sanna dopo 31 secondi.

