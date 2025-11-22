Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per il raduno pre-olimpico di Montréal

Il conto alla rovescia, pensando alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prosegue velocemente. La Nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio vorrà stupire nella rassegna a Cinque Cerchi e, in funzione della preparazione al grande evento, a partire dal 24 novembre le azzurre saranno impegnate in quattro settimane di raduno (pre-olimpico) a Montréal (Canada).

Il tutto è finalizzato per essere al 100% dal 5 febbraio 2026 quando, con la sfida contro la Francia, inizierà il cammino nei Giochi. Lo staff tecnico azzurro, guidato dall’head coach Eric Bouchard, seguirà le azzurre in questo primo segmento di lavoro, che si replicherà poi a gennaio con altre due settimane.

Sono 24 le convocate di un elenco che prevede una certa continuità rispetto alla squadra capace di battere Norvegia (4-0) e Austria (2-0). Da segnalare le presenze delle attaccanti Rebecca Roccella e Kristin Della Rovere. Quest’ultima, già decisiva nelle amichevoli di agosto contro Giappone e Slovacchia, è da poco entrata in squadra nelle Toronto Sceptres nella PWHL (riserve), compagine della Professional Women Hockey League, ovvero la prestigiosa lega nordamericana.

C’è la defezione della capitana della selezione tricolore, Nadia Mattivi, per un infortunio alla mano riportato contro la Norvegia il 7 novembre. Si prevede una fase di recupero in Svezia e l’arrivo in Canada a dicembre. Non ci sono cambiamenti nella lista delle quattro goalies, ossia Biondi, Durante, Fedel, Ostoni. Nel reparto difensivo c’è Laura Fortino e in attacco risponderà all’appello la giovane promessa Matilde Fantin, impegnata con Penn State University nel campionato collegiale statunitense. Attacco che potrà contare anche su Reyes, Tutino, Heidenberger.

CONVOCATE DELL’ITALIA

PORTIERI

Elisa Biondi

Gabriella Francesca Durante (Real Torino)

Martina Fedel

Margherita Ostoni (Pinerolo)

DIFENSORI

Maddalena Bedont

Laura Fortino (Real Torino)

Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)

Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro)

Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker

Amie Fielding Varano

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo

Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)

Anna Caumo (HC Pustertal Junior)

Kristin Della Rovere

Matilde Fantin

Manuela Heidenberger

Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)

Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)

Greta Niccolai

Justine Reyes

Rebecca Roccella

Carola Saletta

Kayla Tutino (Real Torino)