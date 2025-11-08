Hockey ghiaccio: l’Italia chiude con una vittoria l’European Cup Of Nations. Slovenia battuta 3-2

Una vittoria di grande carattere per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio. Gli azzurri hanno infatti battuto la Slovenia per 3-2, terminando così l’European Cup Of Nations 2025 con una sconfitta (rimediata contro i padroni di casa della Polonia) e due successi (Gran Bretagna all’overtime e, appunto, Slovenia).

Buono l’avvio degli azzurri che, dopo 17:29 minuti, mettono a referto la rete dell’1-0 grazie alla bordata di Bradley, arrivata dopo una buona combinazione con Saracino e Zanatta. Le acque si smuovono ulteriormente nel secondo periodo, complice il raddoppio tricolore firmato da Purdeller su assistenza di Di Tommaso al 7:18

Ma la Slovenia non ci sta e, pochi minuti dopo, accorcia le distanze con Sodja al 12:09, per poi ripristinare gli equilibri iniziali al minuto 17:03 con Jenko. Da quel momento comincia dunque una nuova partita, con entrambi i team motivati a spuntarla.

A riuscirci sarà proprio la compagine tricolore, abile a calare il tris con Segafredo su una situazione di power-play, difendendo poi il risultato fino al suono dell’ultima sirena. In virtù di quanto successo, l’Italia occupa il primo posto della classifica con 5 punti, appaiata proprio alla Slovenia, a pari merito ma con lo scontro diretto perso. Per aspettare l’esito finale si dovrà però aspettare la sfida tra Polonia (4 punti) e Gran Bretagna (1 punto), pianificata per le 19:45.