Hockey ghiaccio, per l’Italia prove generali di 2026 alla European Cup of Nations

A Sosnowiec è quasi tutto pronto per l’inizio della nuova European Cup of Nations di hockey su ghiaccio. Sarà infatti la pista dell’ArcelorMittal Park a ospitare tre giorni di intense battaglie fra i padroni di casa della Polonia, l’Italia, la Gran Bretagna e la Slovenia. Dal 6 all’8 novembre, con l’obiettivo di fare più punti possibili nella competizione continentale e di trarre indicazioni importanti verso un futuro che si chiama Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’head coach del Blue Team, Jukka Jalonen, conosce l’importanza di questo passo d’avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi: uscire con un en plein da questa serie di gare sarebbe un boost non indifferente sull’autostima di un gruppo che vuole vivere una stagione a tutto motore, pensando poi anche al ritorno nella Top Division per i Mondiali 2026.

Lato psicologico quindi, ma anche aspetti tecnici: strutture di gioco da consolidare, amalgama delle linee da definire e un reparto portieri da cristallizzare. A parlare sarà come sempre il campo, il ghiaccio: pattini, mazze, dischetti, maschere e gambali. L’Italia conosce bene le sue avversarie e viceversa, visti gli innumerevoli precedenti a tutte le “latitudini”: vedremo quali spunti potrà fornire questa tre-giorni.