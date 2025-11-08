Moto2, il bagnato domina la FP2 di Portimao. Girano in pochissimi: Escrig davanti a tutti, sesto Morosi

Alex Escrig ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, dopo la pioggia caduta nel corso della notte, la pista è andata ad asciugarsi in maniera molto più lenta del previsto, per cui i piloti hanno preferito girare il meno possibile per evitare rischi inutili. I pochi che lo hanno fatto, lo hanno fatto sfruttando le gomme da bagnato. Al netto di tutto ciò, il turno va in archivio in maniera del tutto interlocutoria.

Non hanno preso parte al turno i due grandi contendenti al titolo della Moto2. Diogo Moreira e Manuel Gonzalez, infatti, hanno scelto di non entrare in azione e di rimandare tutto alle qualifiche. In conclusione hanno girato solamente dieci piloti. Il più veloce, per quello che può valere, è risultato lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) in 1:58.105 con 146 millesimi sul connazionale Sergio Garcia (Kalex Italjet), quindi terzo il giapponese Mario Suryo Aji (Kalex Team Asia) a 697 millesimi, davanti allo spagnolo Jorge Navarro (Forward Klint) quarto a 866.

Quinta posizione per il suo connazionale Ivan Ortolà (Boscoscuro MSI) a 1.664, sesta per il nostro Alessandro Morosi (Kalex Fantic) a 3.292, quindi settimo il giapponese Yuki Kunii (Honda Idemitsu) a 3.418, mentre è ottavo lo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMOTO Aspar) a 5.169. Nono lo spagnolo Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo) a 5.494 davanti al compagno di team, l’olandese Collin Veijer che completa un solo giro a oltre 13 secondi. Senza tempi Tony Arbolino e Celestino Vietti.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 14.40 italiane (le ore 13.40 locali) che andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che, giova ricordarlo, prenderà il via alle ore 12.15,