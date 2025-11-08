MotoGP, GP Portogallo 2025. Bagnaia chiamato a rispondere a Bulega. Alex Marquez il favorito per pole e Sprint

Il sabato del Gran Premio del Portogallo di MotoGP promette diversi temi interessanti, tutti a tinte tricolori. Si parla della sfida per il terzo posto nel Mondiale tra Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, nonché il primo vero impatto agonistico di Nicolò Bulega con il Motomondiale. D’altronde, oggi avremo qualifiche (11:45) e Sprint (16:00). Si fa sul serio, non saranno solo prove.

Ieri, il vice-campione del mondo della Superbike ha clamorosamente battuto proprio la moto gemella di Bagnaia, attestandosi al 14° posto della tabella cronometrica. Un esordio tutto sommato in linea con le aspettative, se si guarda al ventiseienne emiliano. Il ventottenne piemontese si trova invece nella peggiore situazione possibile, ossia quella di essere nuovamente chiamato a dare risposte in merito alle sue prestazioni, oggettivamente inquietanti. Pecco dovrà giocoforza riscattarsi, pena ritornare in quell’avvitamento incontrollato agonistico dal quale proprio non sembra uscire.

Sorride, di riflesso, Bezzecchi. Il centauro dell’Aprilia si è attestato nelle primissime posizioni della classifica dei tempi, dimostrando di avere tutte le potenzialità per regalare alla Casa di Noale un piazzamento senza precedenti nel Mondiale piloti. Dovrà però mettere a frutto tutto il proprio potenziale quando più conterà, dinamica che nel suo caso non è ancora scontata.

Per il resto, i favori del pronostico vanno ad Alex Marquez. Venerdì, il ventinovenne spagnolo del Team Gresini è stato indiscutibilmente il pilota più competitivo e avrà modo di correre senza pressioni. È già certo del platonico “titolo” di vice-campione, alle spalle dell’assente fratello Marc.

Vedremo, infine, se l’equilibrio al vertice si riproporrà anche oggi. Ieri abbiamo avuto cinque moto diverse nelle prime cinque posizioni. Se accadesse anche oggi, sarebbe indubbiamente un plus per vivere un penultimo appuntamento stagionale frizzante e avvincente.