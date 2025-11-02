Golf: Stefano Mazzoli conquista la carta DP World Tour 2026, raggiunge Celli e Paratore

Dopo Renato Paratore e Filippo Celli, che avevano prenotato con largo anticipo la carta per il DP World Tour 2026 in virtù degli ottimi piazzamenti nell’ordine di merito del Challenge Tour (ribattezzato per ragioni di sponsor HotelPlanner Tour), anche Stefano Mazzoli raggiunge l’agognato passaggio sul circuito continentale.

Il golfista originario di Montorfano, città di meno di 2500 anime in provincia di Como, e residente a Segrate si prende questa soddisfazione attraverso il secondo posto delle finali del suddetto Challenge Tour. Tale risultato lo fa salire ottavo nella Race to Mallorca, e proprio nella città spagnola si è tenuto l’ultimo atto del tour d’accesso a quello europeo.

A vincere, per la cronaca, è l’inglese James Morrison, che chiude la settimana in -15 e regge comodamente al ritorno di tutti gli altri, tra cui lo stesso Mazzoli, la cui piazza d’onore arriva con lo score di -12. Il podio è completato dal sudafricano Daniel van Tonder, dallo scozzese Euan Walker e dallo svedese Albin Bergstrom. Il -11 di quest’ultimo, peraltro, è provvidenziale, perché si guadagna così il 20° e ultimo posto disponibile per avere la carta continentale del 2026. Filippo Celli chiude 18°, Renato Paratore 30°, ma il loro l’avevano già fatto. A vincere l’ordine di merito è il sudafricano JC Ritchie, qui settimo con -9.

Questi, in ordine di classifica, i 20 giocatori che andranno sul DP World Tour nel 2026: JC Ritchie (Sudafrica), David Law (Scozia), Maximilian Steinlechner (Austria), Renato Paratore (Italia), Oihan Guilamoundeguy (Francia), James Morrison (Inghilterra), Filippo Celli (Italia), Stefano Mazzoli (Italia), Daniel van Tonder (Sudafrica), Sebastian Garcia (Spagna), Daniel Young (Scozia), Felix Mory (Francia), Joshua berry (Inghilterra), Euan Walker (Scozia), Quim Vidal (Spagna), Hugo Townsend (Svezia), Tobias Jonsson (Svezia), Rocco Repetto Taylor (Spagna), Clement Charmasson(Francia), Albin Bergstrom (Svezia).