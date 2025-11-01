Golf, Mazzoli 4º ad un giro dalla fine a Mallorca. Guida Morrison

Concluso il moving day a Mallorca, isola delle Baleari, in Spagna, dove si sta giocando il Grand Final del Challenge Tour al Club de Golf Alcanada. A guidare la classifica è il britannico James Morrison che, con i suoi 3 colpi di vantaggio sugli inseguitori (si trova a -13 dopo R3), ha giá messo un discreto distacco sulla seconda posizione occupata dal sudafricano Daniel Van Tonder e dallo scozzese Euan Walker, fermi a -10. Ottima prestazione per l’italiano Stefano Mazzoli che nonostante abbia perso la leadership mantiene un’importante posizione in vista dell’ultima giornata.

L’azzurro è 4º, a pari merito con l’inglese Joshua Berry, a -9 sul totale dopo una giornata, quella odierna, in -1. Mazzoli è riuscito a costruire il suo vantaggio sul resto del field grazie al -6 di R1 e da quel momento è riuscito a mantenere il proprio gioco al livello degli avversari girando in 70-71. Chiudono la top 10 dopo il moving day Albin Bergstrom, JC Ritchie e Felix Mory a -8 in T6, Lars Van Mejle a -7 in 9ª posizione, e Daniel Young, Per Langfors e Jovan Rebula in T10 a -6.

Gli altri italiani in gara questa settimana a Mallorca sono Filippo Celli, che ha terminato la 3ª giornata in 69 per uno score totale di -2 che gli vale la T25, e Renato Paratore, anche lui come il connazionale a -2 sul totale. Il Grand Final, che mette in palio 500.000 euro e 4.000 punti, coronerà, alla fine, il vincitore del Challenge Tour e sancirà il passaggio al circuito maggiore dei primi 20 in classifica.