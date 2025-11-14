Golf, Nicolai Højgaard allunga al Dp World Tour Championship. McIlroy e Lowry pronti ad attaccare

Dopo il -5 iniziale, Nicolai Hojgaard continua ad incantare sui fairway del Jumeirah Golf Estates, Earth course, di Dubai dove si sta disputando il Dp World Tour Championship, atto conclusivo del maggiore circuito europeo al termine del quale verrà incoronato il vincitore della Race to Dubai. Il danese classe ’01 infatti ha chiuso il venerdì di gara con un ottimo -7 di giornata, score che gli vale la leadership a -12 sul totale con 3 colpi di vantaggio sugli inseguitori. Hojgaard si è lasciato alle spalle un gruppetto di giocatori a -9 in T2 che comprende il connazionale Rasmus Neergaard-Petersen, l’inglese Justin Rose, il nordirlandese Rory McIlroy, l’irlandese Shane Lowry e il neozelandese Daniel Hillier.

Chiudono la top 10 lo svedese Alex Noren, lo scozzese robert MacIntyre e i britannici Tommy Fleetwood e Laurie Canter in T7 a -8. Tanta bagarre, dunque, per le posizioni apicali con quasi tutti i nomi più importanti proprio lì davanti a giocarsi il titolo negli Emirati Arabi Uniti. Il diretto avversario di Rory McIlroy, che ricordiamo guida la classifica della r2dr con 4.640,06 punti, Marco Penge, si trova al termini delle prime 36 buche in T44 in pari con il par. L’inglese si è trovato a dover recuperare, nella giornata odierna, il +2 portato a casa giovedì. Sembra sempre più delineata, stando così le cose, la vittoria finale del nordirlandese, numero 2 del golf mondiale al momento, nella Race to Dubai.

Nella giornata di domani Penge sarà accoppiato con lo scozzese Connor Syme mentre McIlroy scenderà in campo insieme ad Hillier. Il team leader sarà invece composto dalla coppia danese Hojgaard-Neergaard-Petersen e sarà una delle più belle da seguire insieme all’accoppiamento Lowry-Rose.

Ricordiamo che il torneo mette in palio 10 milioni di dollari (di 3 di prima moneta) e 12.000 punti per la r2dr.