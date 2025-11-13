Golf: Michael Kim primo leader a sorpresa a Dubai, Fleetwood insegue

Si è da poco chiuso il primo giro dell’ultimo torneo della stagione su DP World Tour, vale a dire il DP World Tour Championship sull’Earth Course del Jumeirah Golf Estates. Si tratta dell’evento in cui, fondamentalmente, si decidono tutte le sorti del circuito continentale (con successiva pausa di un paio di settimane appena).

Negli Emirati Arabi Uniti a prendersi il primo posto è, a sorpresa, Michael Kim. Per l’americano score di -8 dopo la giornata d’apertura, ed è un colpo a sorpresa che gli permette di precedere tutti i big più attesi. Per lui un unico successo in Europa, l’Open di Francia quest’anno, e un altro sul PGA Tour nel lontano 2018, il John Deere Classic.

Tra gli inseguitori di spicco Tommy Fleetwood, che è comunque posizionato secondo a un solo colpo di distanza, mentre sono due le lunghezze da recuperare da parte del trio al terzo posto. Questo comprende l’altro inglese Andy Sullivan, il sudafricano Thriston Lawrence e Rory McIlroy. Il nordirlandese, peraltro, è in testa alla classifica totale della Race to Dubai.

Sesti a -5 ancora un uomo d’Inghilterra, Brandon Robinson Thompson, il neozelandese Daniel Hillier e il danese Nicolai Hojgaard. Decisamente più ampia la quota dei noni a -4. Ci sono quattro inglesi (Laurie Canter, Daniel Brown, Justin Rose, Matthew Jordan), poi lo scozzese Grant Forrest, lo svedese Alex Noren, i danesi Rasmus Neergaard-Petersen e Jacob Skov Olesen e, infine, l’irlandese Shane Lowry, mister Ryder Cup 2025 nei fatti.