Golf, il Dp World Tour Championship è l’atto finale. Rory McIlroy contro tutti

Atto conclusivo sul Dp World Tour. Da giovedì 13 a domenica 16 novembre si deciderà, infatti, chi sarà il vincitore della Race to Dubai, con un Rory McIlroy che sui fairway del Jumeirah Golf Estates, sull’Earth Course, dovrà difendere non solo il titolo di re della r2dr ma anche la vittoria dell’anno scorso ottenuta nel Dp World Tour Championship, torneo che mette in palio 10 milioni di dollari e ben 12.000 punti.

Il nordirlandese arriva all’ultimo appuntamento dell’anno con 3 vittorie sul PGA Tour (The Masters, The Players e AT&T Pebble Beach Pro-Am) e una sul Dp World Tour (all’Irish Open) e 4.640,06 punti, con un distacco di 767,02 dalla seconda piazza in Race to Dubai occupata dal britannico Marco Penge, protagonista di una stagione straordinaria sul maggiore circuito europeo con 3 vittorie (Hainan Classic, Danish Golf Championship e Open di Spagna). La bagarre, dunque, sarà principalmente tra i due anglofoni visto anche il loro stato di forma attuale.

A scendere in campo, tuttavia, saranno anche tanti altri ottimi giocatori. A partire dai vincitori della Ryder Cup Ludvig Aberg, Shane Lowry, Rasmus Hojgaard, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Robert MacIntyre continuando con i danesi Jacob Skov Olesen e Nicolai Hojgaard, lo spagnolo Eugenio Chacarra affiancato dai connazionali Angel Ayora, Jorge Campillo e Nacho Elvira, e due veterani come il sudafricano Thriston Lawrence e l’olandese Joost Luiten.

Presente al via, ovviamente, anche il fresco vincitore dell’Abu Dhabi HSBC Championship Aaron Rai, britannico classe ’95 con 3 vittorie all’attivo sul Dp World Tour (Hong Kong Open 2018, Scottish Open 2020 e l’evento della scorsa settimana). Da non sottovalutare anche due nomi che durante il 2025 si sono dimostrati molto agguerriti: il cinese Haotong Li e il giapponese Keita Nakajima. Il primo ha vinto il Qatar Masters mentre il secondo l’anno scorso si è laureato campione all’Indian Open.

Tra i past champion presenti, oltre a McIlroy, ci sono Nicolai Hojgaard (2023) e Matt Fitzpatrick (2020 e 2016).