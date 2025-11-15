Golf, Hadwin si conferma in vetta dopo due round del Bermuda Championship. Francesco Molinari passa il taglio, Manassero in bilico

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Bermuda Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 2019 che si disputa nella paradisiaca località caraibica. Dopo 36 buche continua a guidare Adam Hadwin. Il canadese svetta con lo score di -11 (131 colpi) a margine di una buona seconda tornata da -5.

Per il nordamericano una lunghezza di margine sulla coppia statunitense composta da Chandler Phillips e Braden Thornberry, tra i migliori di giornata grazie ad un ottimo -6 bogey free. -9 e quarta posizione per gli americani Noah Goodwin e Max McGreavy, che precedono di un colpo il connazionale Adam Schenk. Classifica cortissima con ben 60 golfisti che hanno virato con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 71 del Port Royal Golf Course di Southampton Parish (Bermuda) al settimo posto troviamo gli statunitensi Zac Blair, Pierceson Coody ed Harry Higgs, mentre chiudono la top ten in nona piazza con il punteggio di -6 gli americani Franckie Capan e Doug Ghim, ed i giapponesi Ryo Hisatsune, Rikuya Hoshino e Takumi Kanaya. Coody, come un’altra manciata di partecipanti, dovrà chiudere l’ultima buca dopo essere stati fermati a causa dell’oscurità.

Continua il weekend di gara per i due italiani iscritti alla kermesse caraibica. Francesco Molinari risale al 35° posto a margine del -3 bogey free di giornata. Per il torinese -2 complessivo e taglio superato in scioltezza. Matteo Manassero dovrà invece ancora guadagnarsi gli ultimi due round. Il veneto occupa la 46esima posizione con lo score di -1, ma nel pomeriggio italiano sarà impegnato nel giocare le ultime due buche del secondo round dove non potrà commettere errori.