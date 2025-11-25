Giovanni Franzoni l’unico giovane in una datata Nazionale azzurra nella velocità

La stagione che è ormai alle porte si spera possa essere quella della definitiva consacrazione per Giovanni Franzoni. C’è grande attesa e aspettativa sul 24enne di Manerba del Garda, che è senza alcun dubbio l’unico vero giovane talento di una squadra azzurra di velocità sicuramente molto datata.

Nessuno mette in dubbio le qualità di Dominik Paris e Mattia Casse, ma bisogna anche guardare alla carta d’identità delle nostre punte e al futuro posto Milano Cortina 2026. La situazione non è sicuramente confortante, visto che un buco generazionale c’è sicuramente stato ed ovviamente tutti i fari sono puntati sulla crescita di Franzoni, che ha tutte le qualità per emergere ulteriormente nella velocità, soprattutto in superG, che è proprio la sua specialità.

Proprio in supergigante, Franzoni ha raccolto le tre Top-10 della carriera, con un favoloso quarto posto a Beaver Creek e poi due decimi posti a Kitzbuehel e Sun Valley. Quest’anno la speranza è quella che possa essere competitivo ancora di più anche in discesa, dove vanta come miglior risultato un quattordicesimo posto proprio sulla Streif.

Giovedì comincia la stagione da Copper Mountain e ci sarà subito un superG. Sulle nevi nordamericane Franzoni ha dimostrato di sentirsi a suo agio e di andare molto veloce. Iniziare bene la stagione sicuramente aiuterebbe un ragazzo che è pronto al definitivo salto di qualità, considerando poi che ci sarà anche un’Olimpiade in casa dove sognare in grande non costa davvero nulla.