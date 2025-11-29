Frederic Vasseur rivela: “Sviluppi aerodinamici sospesi ad aprile. Stagione complicata, capisco la frustrazione dei piloti”

Mentre siamo nel bel mezzo del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, la lotta al titolo si fa sempre più serrata. Lando Norris continua a guardare tutti dall’alto, ma alle sue spalle Oscar Piastri e, soprattutto, Max Verstappen, non vogliono mollare la presa. Da questa contesa è fuori, lontanissima, la Ferrari. E non certo da oggi. I piloti del team di Maranello hanno capito sin dalla prima gara di Melbourne che il campionato si sarebbe trasformato in un lungo calvario sportivo. Sensazioni totalmente confermate dalle piste. Tanto che Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiuderanno l’anno senza vittorie.

Il team principal della scuderia emiliana, Frederic Vasseur, ha ridotto drasticamente le sue dichiarazioni nelle ultime settimane. Sul tracciato di Lusail, però, ha raccontato diverse cose interessanti nel corso della conferenza stampa: “Onestamente capisco perfettamente la frustrazione dei piloti dopo un incidente, o ancora di più quando non sono responsabili o hanno una prestazione difficile. Proviamo esattamente la stessa frustrazione nel garage o al muretto dei box, ma la cosa più importante è reagire. Penso che la frustrazione a volte sia positiva. La cosa più importante è saper svoltare fin dal lunedì mattina ed essere concentrati sul prossimo Gran Premio, ma anche sull’anno successivo e sul futuro. Sarei ancora più frustrato se i piloti fossero contenti quando abbiamo un weekend difficile”.

Dopo un 2024 che aveva visto la rosse battagliare per il titolo costruttori fino all’ultimo atto di Abu Dhabi, quest’anno la situazione si è complicata in maniera evidente: “Siamo quarti a -53 dalla Mercedes ed a -13 dalla Red Bull. Preferirei essere secondo con qualche punto di vantaggio sugli altri, ma onestamente non sto prestando attenzione a questo distacco. Mancano due gare e mezzo e abbiamo ancora dei buoni punti in palio. Concentriamoci su noi stessi per cercare di fare del nostro meglio e vedremo ad Abu Dhabi dove saremo”.

Una stagione assolutamente negativa e da cancellare. L’aspetto più preoccupante per la Ferrari è che, purtroppo, queste annate si stanno accumulando una dopo l’altra senza vedere mai la luce in fondo al tunnel: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, con la doppia squalifica in Cina che ci è costata un sacco di punti rispetto ai diretti concorrenti. E la McLaren stava dominando in modo netto nei primi quattro o cinque eventi che ci eravamo resi conto che la stagione 2025 sarebbe stata molto difficile. Ciò significa che molto presto nel campionato, credo fosse a fine aprile, di dedicarci al 2026”.

Una rivelazione che ha fatto rumore nel paddock. Frederic Vasseur prosegue nel suo racconto: “È stata una decisione difficile e forse ho sottovaluto il suo impatto dal punto di vista psicologico, perché poi quando hai ancora 20 o 18 gare da disputare e sai che non porterai alcuno sviluppo aerodinamico, è piuttosto complicato da gestire psicologicamente. Nel complesso abbiamo continuato a spingere, portando alcuni aggiornamenti meccanici su cui stiamo cercando di lavorare al meglio: questo è il DNA dello sport. Penso che fossimo ancora fiduciosi della decisione presa. E ora cercheremo di lottare per la P2 in queste condizioni”.

Il team principal francese parla poi degli spunti positivi, se ci sono, da sottolineare in questa annata: “Abbiamo sempre avuto aspetti positivi e anche in una stagione difficile penso che abbiamo avuto una discreta ripresa in termini di prestazioni: siamo tornati sul podio in Messico, Austin, direi a San Polo, non eravamo lontani. Significa che eravamo sulla strada giusta. È positivo per la squadra, almeno dal punto di vista psicologico. E si cresce sempre un po’ in ogni singolo aspetto. È la migliore preparazione per il 2026. Ma la cosa più importante è che abbiamo concordato abbastanza presto che avremmo dedicato la massima energia al futuro. Vedremo l’anno prossimo se avremo fatto un buon lavoro in questa stagione”.