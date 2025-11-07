Francesco Bagnaia rassegnato: “Marquez troppo forte, meglio di secondo è impossibile”

Francesco Bagnaia ha conquistato un buon secondo posto nelle pre-qualifiche del GP del Portogallo, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Il due volte Campione del Mondo aveva faticato nelle prove libere, ma poi ha risalito la china in sella alla Ducati ufficiale e si è fermato a tre centesimi di distacco dallo spagnolo Alex Marquez, apparso in ottima forma con la Ducati del Team Gresini.

Il ribattezzato Pecco è apparso un po’ sconsolato in vista del fine settimana in terra lusitana, che proporrà qualifiche e Sprint Race nella giornata di sabato e la gara domenica pomeriggio. Ai microfoni di Sky, infatti, ha parlato in maniera sicura del potenziale del rivale iberico: “Troppo più forte, noi possiamo fare dal secondo al sesto posto“. La sensazione è che ci si debba accontentare e che non si possa lottare per il massimo traguardo, considerando anche il passo gara proposto da Marquez.

Il centauro piemontese ha poi analizzato la propria giornata: “Stamattina abbiamo sbagliato l’assetto della gomma davanti e non avevo grip, allargavo le traiettorie e non riuscivo a rallentare bene. Eravamo in difficoltà, poi di pomeriggio con la soft ho cercato un feedback ed è andata meglio sin da subito. Abbiamo fatto bene anche con la dura, abbiamo fatto il tempo al secondo attacco senza spingere. La situazione è al momento positiva“.