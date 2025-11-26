Altri video
In questo FOCUS esclusivo intervistiamo Luca Curatoli, uno dei più grandi sciabolatori italiani di sempre . Dalla sua infanzia a Napoli, fino ai trionfi internazionali: l’argento olimpico, gli ori mondiali a squadre, il bronzo individuale e il suo sogno di una medaglia individuale alle Olimpiadi ✨
Scopriremo le emozioni più profonde di Luca, i momenti di difficoltà, le sue motivazioni, il ruolo da capitano e la sua visione per il futuro – dentro e fuori la pedana.
Cosa imparerai in questa intervista:
Come ha iniziato a fare scherma
Il percorso tra università e sport
I momenti chiave della sua carriera
Le sue ambizioni per il mondiale appena partito e le prossime Olimpiadi
Il bilancio tra sacrifici e passioni personali
Se sei appassionato di scherma, di sport ad alto livello o semplicemente ami le storie di determinazione, questa intervista è per te!
#LucaCuratoli #Scherma #Sciabola #Mondiali2025 #Olimpiadi #Sport #Intervista #AtletiAzzurri
Conduce Alice Liverani