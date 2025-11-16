Ferrer analizza le condizioni di Bologna: “È un campo molto bello su cui giocare”

La finale di oggi pomeriggio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz deciderà il vincitore delle ATP Finals 2025. Non ci sarà poi troppo tempo per effettuare analisi ed approfondimenti sulla settimana di Torino perché, a partire da martedì, sarà già tempo di Final Eight di Coppa Davis, manifestazione che si svolgerà a Bologna. La Spagna debutterà nell’incontro di giovedì 20 contro la Cechia.

La nazionale iberica di Coppa Davis è arrivata a Bologna da qualche giorno e si è allenata per tutta la settimana per creare le premesse necessarie ad alimentare il sogno di vincere la Coppa Davis, che le sfugge da diversi anni, dato che l’ultimo trionfo risale al 2019. Nelle prossime ore si uniranno alla squadra anche Marcel Granollers e Carlos Alcaraz, reduci dall’impegno nelle Finals.

il capitano David Ferrer ha condiviso le sue prime impressioni sulle condizioni: “Ci siamo allenati molto bene. Li ho visti molto motivati ​​ed emozionati, con un’atmosfera fantastica, quindi la squadra verrà decisa martedì o mercoledì. Alla fine è come un torneo, all’inizio i giocatori devono abituarsi e poi giocare i set per essere pronti se necessario“.

Sulle caratteristiche del campo di Bologna: “È un campo molto bello su cui giocare. Non è eccessivamente veloce, sebbene sia un campo al coperto, ma credo che i giocatori si siano sentiti abbastanza a loro agio“. Per l’occasione Ferrer ha convocato Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers. Doveroso ricordare che, in caso di vittoria nei quarti, la Spagna sfiderà in semifinale la vincente di Argentina-Germania.