Matteo Berrettini: “In Coppa Davis ho sempre tirato fuori il meglio di me, gruppo coeso”

Matteo Berrettini è a Torino per allenarsi in funzione delle finali di Coppa Davis, che andranno in scena dal 18 al 23 novembre sul veloce indoor di Bologna. La squadra capitanata da Filippo Volandri dovrà fare a meno del proprio n.1, Jannik Sinner, che ha deciso di rinunciare per dedicare più tempo al recupero in funzione della prossima stagione.

Ci sono anche dei dubbi sulla presenza del n.2 tricolore, Lorenzo Musetti, molto stanco dopo la rincorsa alla qualificazione al Master di fine anno. Una compagine che rischia di essere priva dei primattori, ma che comunque può contare su un gruppo ricco di tanti tennisti, che possono far bene. È questo il pensiero di Berrettini, espresso ai microfoni di Sky Sport.

“Nella Coppa Davis sono sempre riuscito a tirar fuori il meglio di me, in termini di livello e di emozioni. Siamo una squadra lunghissima, con tanti campioni che tengono tanto alla squadra, più al proprio io. Non è una cosa scontata nel tennis moderno. Siamo felici, speriamo di fare bene“, ha affermato.

“Sono molto contento di come ho chiuso l’anno, il livello è stato molto alto, non era semplice ricominciare. Peccato a Metz perché avrei potuto fare meglio. Ho la sensazione di potermi togliere ancora grandi soddisfazioni, sto lavorando bene. Certo, fare tutti questi stop&go in uno sport del genere non aiuta a trovare la fiducia, ma so quanto valgo e il livello che posso esprimere. In Davis il gruppo è coeso e questa è la cosa più importante“, ha concluso Matteo.