F1: Piastri fa il suo dovere e vince la Sprint a Losail, bene Antonelli. Disastro Ferrari

Va tutto come previsto nel primo segmento del sabato a Losail. Oscar Piastri ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione solida per l’australiano in forza alla McLaren, il quale ha mantenuto la leadership per tutta la durata della prova.

La gara si è di fatto decisa in partenza, dove il poleman oceanico in forza alla McLaren trova un ottimo start seguito dalla Mercedes di George Russell e dall’altra vettura papaya di Lando Norris. Chi invece commette più di una sbavatura è l’Aston Martin di Fernando Alonso, il quale subisce il sorpasso di Yuki Tsunoda che, subito alla prima curva, cede la posizione al teammate Max Verstappen, il quale si mette all’inseguimento dei diretti avversari senza però riuscire ad insidiare la top 3. Al traguardo Piastri segna un vantaggio di 4.951 su Russell, di 6.279 rispetto a Norris e di 9.054 su Max Verstappen. Un responso che favorisce l’attuale leader della classifica piloti, sempre più vicino al primo titolo della carriera.

Nessun particolare scossone invece in mezzo alla gara, dove è da segnalare più che altro un’altra defaillance del veterano spagnolo Alonso, sorpassato dalla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli al tredicesimo giro. Il bolognese ha poi sfruttato la penalità di Tsunoda, salendo così provvisoriamente al quinto posto salvo ritornare al sesto dopo aver ricevuto a sua volta un’altra sanzione per track limits.

In ombra, ma non poteva essere altrimenti, la Ferrari. La scuderia di Maranello è uscita fuori dalla top 10 con Charles Leclerc, che si è dovuto accontentare della tredicesima posizione, e con Lewis Hamilton che si è accomodato al diciassettesimo posto. Non sono passati inosservati in tal senso dei team radio infuocati da parte dei due piloti, entrambi arrabbiati per le condizioni della macchina, da loro giudicata “inguidabile”.

In virtù di quanto successo, Lando Norris conduce le operazioni con 396 punti, seguito da Piastri, adesso secondo a 374. Leggermente staccato Max Verstappen, terzo con 371 e adesso costretto ad una qualifica e ad una domenica da dentro-fuori in ottica rimonta.