F1, GP Brasile 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Nel fine-settimana del 7-9 novembre la F1 tornerà in scena. Sul circuito di Interlagos, in Brasile, andrà in scena il 21° appuntamento del campionato. Su una pista di grande tradizione, legata indissolubilmente al nome di Ayrton Senna, assisteremo a un round in cui il campionato potrebbe prendere una piega ben precisa.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la quinta del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire dal day-1. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint del sabato. Day-2 in cui ci saranno le qualifiche per definire lo schieramento della gara domenicale.

Le scuderie, quindi, avranno meno tempo a disposizione per poter lavorare sulla messa a punto e dovranno presentarsi in pista con le idee molto chiare. Tiene banco il confronto per il titolo tra Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi alfieri della McLaren e separati da un solo punto. Attenzione al ruolo di terzo incomodo di Max Verstappen (Red Bull), mentre la Ferrari spera di inserirsi, in cerca della prima vittoria stagionale domenicale.

Il fine settimana del Gran Premio del Brasile si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in differita le qualifiche, la Sprint Race e gara in chiaro. In streaming si potrà vedere su NOW, SkyGO e tv8.it che trasmetterà la programmazione di TV8. Su OA Sport, come sempre, potrete seguire la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

GP BRASILE F1 IN TV

Venerdì 7 novembre

Ore 15.30-16.30 Prove libere 1

Ore 19.30-20.14 Sprint Qualifying

Sabato 8 novembre

Ore 15.00-15.30 Sprint Race

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Domenica 9 novembre

Ore 18.00 Gran Premio del Brasile

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in differita le qualifiche, la Sprint Race e la gara domenicale.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in differita le qualifiche, la Sprint Race e la gara domenicale.

Diretta testuale: OA Sport