Motor News | F1 Messico 2025: sorpassi, contatti e divertimento in Messico! Polemiche per la Direzione Gara
Che gara in Messico!
Tra decisioni dubbie e momenti da brividi, il GP di Città del Messico ci ha regalato emozioni come non ne vedevamo da tempo. La prima curva, con quattro piloti affiancati, è già da antologia della Formula 1!
️ Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutti i momenti più caldi della gara, commentano le decisioni della Direzione Gara e spiegano perché il post GP è più acceso che mai.
