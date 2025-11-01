F1, possibile novità nel regolamento del Mondiale 2026: le scuderie si dividono

Novità nelle novità. L’anno venturo per il Mondiale di F1 sarà una stagione molto particolare. La rivoluzione tecnica andrà a caratterizzare il Circus e c’è grande curiosità su quelle che potranno essere le conseguenze in pista tra i top-team. A questo proposito, come riportato dai colleghi di Motorsport.com, ci potrebbe essere un ulteriore cambiamento.

FIA e Liberty Media starebbe valutando l’eventualità di rendere obbligatori, nel corso dei GP, due pit-stop. Una modifica delle norme per consentire ai racing di driver di attaccare maggiormente nei loro stint, senza preoccuparsi eccessivamente del risparmio degli pneumatici. Una proposta che potrebbe essere discussa nella prossima riunione della F1 Commission.

Un’idea frutto di quanto accaduto nel GP del Qatar del 2023, quando erano stati resi obbligatori tre pit-stop, consentendo ai piloti di spingere e dar libero sfogo al proprio “agonismo”. La FIA aveva infatti indicato la misura da adottare a Losail dopo le criticità ravvisate da Pirelli nel controllare i parametri di sicurezza su gomme che presentavano microfratture dopo aver percorso circa 20 giri.

Le squadre, da questo punto di vista, si sarebbero divise sul cambiamento descritto perché da un lato c’è l’approvazione di una maggior azione sul tracciato, ma dall’altro anche una maggiore prevedibilità nelle strategie.