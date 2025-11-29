F1, George Russell: “Per noi l’obiettivo è il secondo posto nei costruttori”

George Russell si è dovuto accontentare della quarta posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 da poco terminate presso il tracciato di Losail. Prestazione discreta per il britannico, che però non è riuscito a centrare la top 3 nel suo giro.

Precisamente il nativo di King’s Lynn ha racimolato uno scarto di +0.275 rispetto al poleman di giornata Oscar Piastri, abile a segnare il miglior tempo precedendo il compagno di scuderia Lando Norris oltre che la Red Bull di Max Verstappen. Una volta approdato in zona mista, il pilota ha analizzato quanto fatto:

“Sapevamo che sarebbe stato difficile. Il mio giro di ieri è stato forse leggermente migliore di quello di oggi. Quindi è fastidioso mancare la terza piazza per così poco. Ma dobbiamo ricordare qual è il nostro obiettivo per questo fine settimana, ovvero finire in secondi nella classifica costruttori, e tra me e Kimi Antonelli siamo in una buona posizione per ottenere questo risultato“, ha detto il pilota.

Russell ha infine aggiunto: ‘Il ritmo sembrava buono nella sprint stamattina. Credo che Max avesse un consumo delle gomme un po’ più elevato di noi quando abbiamo visto le foto dei suoi pneumatici. Quindi, vediamo se possiamo fare progressi. Sono sicuro che quei ragazzi spingeranno a tutto gas, ma fortunatamente la strategia per noi è definita“.