F1, GP Las Vegas 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo un weekend di riposo si tornerà in azione con il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul Las Vegas Strip Circuit andrà in scena la prima tappa della tripletta conclusiva che, assieme al Gran Premio del Qatar (con Sprint Race) e di Abu Dhabi, andrà a concludere il campionato. Ci attende uno degli avvenimenti più glamour del calendario, con la città del Nevada che farà da scenario ad una tre-giorni che vivremo nel cuore della notta italiana viste le 9 ore di differenza per colpa del fuso orario.

Quale sarà il programma? Si inizierà venerdì 21 novembre alle ore 01.30 italiane (le ore 16.30 di giovedì 20 novembre in Nevada) per la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 05.00 sarà la volta della seconda sessione. Sabato 22 novembre toccherà, sempre alle ore 01.30 alla terza sessione di prove libere, quindi alle ore 05.00 si passerà alle qualifiche. Domenica 23 novembre, infine, si chiuderà con il Gran Premio di Las Vegas alle ore 05.00.

Come si sta sviluppando la corsa al titolo? Dopo la tappa brasiliana di Interlagos, Lando Norris comanda con 390 punti e un rassicurante +24 punti su Oscar Piastri che appare sempre più in difficoltà, mentre al terzo posto Max Verstappen si attesta a -49, con 341 punti. Quarto George Russell con 276, quinto Charles Leclerc con 214, sesto Lewis Hamilton con 148 mentre Andrea Kimi Antonelli è settimo a quota 122.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport F1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili qualifiche (ore 14.00 di sabato) e gara (ore 14.00) in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it trasmetterà la programmazione di TV8. OA Sport. come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2025 F1 (orari italiani)

Venerdì 21 novembre

Ore 01.30-02.30 Prove libere 1

Ore 05.00-06.00 Prove libere 2

Sabato 22 novembre

Ore 01.30-02.30 Prove libere 3

Ore 05.00-06.00 Qualifiche

Domenica 23 novembre

Ore 05.00 Gran Premio di Las Vegas