Equitazione: Bucci a Lione per preparare Fieracavalli, Camilli e Gaudiano a Riyadh

L’arrivo dell’evento di Fieracavalli a Verona, che fa parte del calendario della FEI Jumping World Cup 2025-2026, è sempre più vicino. Domenica 9 novembre infatti, nello scenario della rassegna venete, i migliori binomi del mondo del salto ostacoli si sfideranno sul tracciato italiano per andare a caccia di una vittoria prestigiosa e di punti pesanti per la classifica della competizione.

Amazzoni e cavalieri azzurri si stanno preparando sostenendo intanto concorsi in tutto il mondo per arrivare preparati all’appuntamento veronese: Piergiorgio Bucci (Hantano; Kiss Me Fabulesse), ad esempio, sarà di scena a Lione nella seconda tappa della FEI Jumping World Cup, meeting che nel calendario succede all’opening launch di Oslo. Insieme a lui vi sarà anche Antonio Maria Garofalo (Abelle degli Assi; Carem Sandy).

A Riyadh invece, per il Global Champions Tour, saranno di scena Emanuele Camilli (Chacareno PS; Chacco’s Girlstar), Emanuele Gaudiano (Esteban de Hus; Julius.D), e con loro anche Guido Grimaldi (Gentleman; Messi 7) e Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufour), in un fine settimana saudita a forte tinte azzurre.

“Siamo pronti per una nuova edizione di Fieracavalli – ha detto Marco Di Paola, presidente FISE e vicepresidente CONI, al sito della Federazione Italiana Sport Equestri – un evento in cui sport, agonismo e passione per il cavallo si fondono in un unico grande spettacolo. È motivo d’orgoglio ricordare che oggi, in Italia, anche grazie al lavoro della Federazione, il cavallo è riconosciuto per legge come vero atleta. Mentre Jumping Verona ospiterà i migliori binomi del mondo, ArenaFISE debutta nel padiglione 11 con un allestimento “green”, simbolo dell’eccellenza equestre italiana e del rispetto per l’ambiente”.