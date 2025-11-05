Errani/Paolini si qualificano se…Le combinazioni e la situazione di classifica all’ultima giornata

Dare il tutto per tutto. Sarà una partita senza mezze misure quella che affronteranno oggi Jasmine Paolini e Sara Errani nella fase a gironi delle WTA Finals 2025 a Riad (Arabia Saudita). Le azzurre, sconfitte nella seconda sfida del “Martina Navratilova Group” dalla coppia formata dalla taipanese Su-Wei Hisieh e dalla lettone Jelena Ostapenko, vanno in cerca del successo contro il duo composto dalla russa Veronica Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.

Sarà un match da dentro o fuori per via della situazione nel raggruppamento, in quanto i due doppi coinvolti hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta. Di seguito l’ordine in graduatoria:

CLASSIFICA GRUPPO MARTINA NAVRATILOVA WTA FINALS

1. Hsieh/Ostapenko 2 vittorie, 4-1 il conto set

2. Errani/Paolini 1 vittoria, 2-2 il conto set

3. Kudermetova/Mertens 1 vittoria, 3-3 il conto set

4. Muhammad/Schuurs 0 vittorie, 1-4 il conto set

Quali saranno le combinazioni affinché le azzurre riescano a qualificarsi per le semifinali del Master di fine anno? La risposta è semplice: vincere. Battere Kudermetova/Mertens è la condizione necessaria e sufficiente per proseguire nell’avventura, perché un ko avrebbe il sapore dell’eliminazione senza e senza ma.

Le nostre portacolori hanno anche l’opportunità di arrivare prime nel girone, solo nell’ipotesi in cui però Hsieh/Ostapenko vengano sconfitte 2 set a 0 da Muhammad/Schuurs, già eliminate dai giochi in questa competizione. Riepilogando schematicamente:

ERRANI/PAOLINI SI QUALIFICANO SE…