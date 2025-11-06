Dove vedere in tv oggi Paolini, Musetti, Berrettini e Sonego: orari esatti, canali, streaming

Il tennis sarà il grande protagonista di giornata oggi, giovedì 6 novembre: si terranno il sorteggio delle Nitto ATP Finals, i quarti di finale degli ATP 250 di Atene e Metz, e l’ultima giornata della prima fase a gironi delle WTA Finals.

A Torino si terrà il sorteggio delle Nitto ATP Finals, in programma in Piemonte da domenica 9 a domenica 16 novembre: Jannik Sinner sarà tra le teste di serie in singolare, mentre Simone Bolelli/Andrea Vavassori saranno in quarta fascia in doppio. Lorenzo Musetti deve vincere il torneo di Atene per qualificarsi.

Saranno due, invece, gli italiani protagonisti nei quarti di finale dell’ATP 250 di Metz: in Francia cercheranno l’accesso alle semifinali sia Matteo Berrettini, che affronterà lo statunitense Learner Tien, sia Lorenzo Sonego, che incrocerà il tedesco Daniel Altmaier.

Nell’ATP 250 di Atene, infine, continuerà la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals, con l’azzurro che scenderà in campo nei quarti di finale contro il francese Alexandre Muller. Nelle WTA Finals, invece, Jasmine Paolini, già eliminata, concluderà il proprio cammino sfidando la statunitense Jessica Pegula.

PROGRAMMA TENNIS IN TV ED IN STREAMING GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 2025

12.00 Sorteggio ATP Finals con Sinner e Bolelli/Vavassori – SuperTennis HD, SuperTenniX, nittoatpfinals.com

12.00 ATP 250 Atene, quarti singolare e doppio: 2° match dalle 12.00, non prima delle 14.00, Musetti-Muller – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 ATP 250 Metz, ottavi singolare e doppio: 3° match dalle 12.00 Sonego-Altmaier, 4° match dalle 12.00 non prima delle 18.00 Berrettini-Tien – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

13.00 WTA Finals Riad, fase a gironi singolare e doppio: 2° match dalle 13.00 non prima delle 15.00 Paolini-Pegula – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno), SuperTenniX, Sky Go, NOW