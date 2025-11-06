WTA Finals 2025, tre per due posti in semifinale. Pegula attende Paolini, scontro diretto Sabalenka-Gauff

Ultima giornata della fase a gironi alle WTA Finals 2025 e ancora si devono conoscere quali saranno le due semifinalisti del gruppo dedicato a Steffi Graff. Tre giocatrici per due posti e purtroppo tra queste non c’è Jasmine Paolini, che è l’unica sicura di non poter accedere alle semifinali, avendo perso le prime due sfide sempre per due set a zero.

Proprio la toscana scenderà in campo nel primo singolare e lo farà contro una Jessica Pegula che ha assolutamente bisogno di una vittoria per accedere alle semifinali. L’americana deve battere, meglio in due set, la toscana e poi attendere il risultato dell’altra sfida per conoscere il proprio destino. Paolini è già eliminata, ma vuole comunque lasciare un segno in una WTA Finals davvero sfortunata per l’azzurra che è stata male in questi giorni, rimanendo condizionata sia nel torneo di singolare sia in quello di doppio.

Successivamente toccherà ad Aryna Sabalenka e Coco Gauff. La bielorussa ha vinto le prime due sfide, ma non è ancora sicura del passaggio del turno e una sconfitta potrebbe metterla fuori dai giochi, soprattutto in caso di 2-0 da parte di Gauff. Una sfida dunque incertissima, con anche il pensiero di entrambe le giocatrici di puntare al primo posto per evitare una Elena Rybakina in grandissima forma e vincitrice dell’altro raggruppamento.

Nel torneo di doppio c’è ancora un verdetto da scrivere. Se la coppia Siniakova/Townsend è già certa del primo posto, sarà uno scontro diretto tra Dabrowski/Routliffe e Babos/Stefani per l’ultimo posto in semifinale dove ad attenderle c’è la coppia vincitrice dell’altro girone, Hsieh/Ostapenko.