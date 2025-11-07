ATP Atene 2025: Novak Djokovic batte Hanfmann e si regala la finale nella capitale greca

Finale numero 144 in carriera, con caccia al titolo numero 101, per Novak Djokovic. Il serbo raggiunge l’ultimo atto all’ATP 250 di Atene battendo per 6-3 6-4 il tedesco Yannick Hanfmann: aspetta ora uno tra Lorenzo Musetti e l’americano Sebastian Korda. In base al risultato di questo secondo match dovrebbe essere determinata la calendarizzazione dei primi due giorni di ATP Finals, viste le querelle impegni e qualificazione ancora in bilico.

Se durante i primi game non ci sono particolari brividi, è il quarto che vede Hanfmann già in difficoltà, dal momento che una palla corta di rovescio di Djokovic lo costringe a salvare una palla break. Una buona prima lo salva, ma il peggio arriva dopo: tre errori di fila del tedesco, altrettante chance consecutive per il serbo, che concretizza la terza ancora in virtù di un regalo in formato volée affossata in rete. All’ex numero 1 serve semplicemente controllare, a questo punto, per poter mandare in porto il parziale d’apertura con un rotondo 6-3.

Ciò che non era accaduto nei giorni scorsi, però, accade quest’oggi: Djokovic finisce per subire un break. Accade nel quarto gioco, quando il serbo regala in maniera piuttosto abbondante e finisce per cedere la battuta dopo una gran risposta vincente di dritto da parte di Hanfmann. Il problema, però, è che dall’altra parte della rete la reazione c’è eccome, e porta innanzitutto a una reazione da parte del 24 volte campione Slam, anche se il controbreak è sostanzialmente farina del sacco del tedesco con i suoi errori. Djokovic, ad ogni modo, alza il livello nella parte centrale del set, salendo poi sul 4-3 e servizio e, a seguire, 5-3. Non ci sono i problemi per chiudere: 6-3 6-4, finale raggiunta.

Nell’ora e 19 minuti di gioco Djokovic un fattore di vantaggio ce l’ha: la seconda di servizio, con quei pochi punti in più (9/13 contro 6/13) che fanno la differenza. Sono anche 9 ace ad aiutare il serbo, che ancora ha ribadito di non sapere cosa sarà del suo destino verso Torino. Se ce ne sarà uno in quella che fu la prima capitale italiana.