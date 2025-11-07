Novak Djokovic rinvia la decisione sulle ATP Finals: “Ho visto il girone, vediamo dopo Atene”. Sarà a Torino?

Novak Djokovic si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Atene, sconfiggendo il tedesco Yannick Hanfmann con un secco 6-3, 6-4. Il numero 4 del mondo ha fornito una prestazione decisamente solida sul cemento della capitale greca e tornerà in campo sabato 8 novembre per fronteggiare il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Sebastian Korda nel match che metterà in palio il trofeo.

Il fuoriclasse serbo inseguirà il 101mo titolo sul circuito maggiore, alla vigilia delle ATP Finals, il torneo di fine stagione che si disputerà sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre. La presenza di Djokovic a questo evento è ancora in dubbio e il balcanico non ha sciolto la riserva sulla sua partecipazione.

Il ribattezzato Nole ne ha proprio parlato al termine della semifinale odierna in terra ellenica: “Sì, ho visto il tabellone e i gironi, ma non cambia nulla. Prenderò la decisione dopo Atene“. Il 22 volte Campione Slam scioglierà le riserve soltanto domani pomeriggio, alla vigilia dell’inizio delle Finals. Il comportamento non è di certo dei più sportivi, anche se consentito dal regolamento.

Novak Djokovic è inserito nel girone con lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur. Se dovesse rinunciare, il suo posto nel tabellone di Torino verrebbe preso dal numero 9 del ranking ATP: sarà Lorenzo Musetti nel caso in cui non vinca il torneo di Atene, oppure il canadese Felix Auger-Aliassime.