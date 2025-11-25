Dove vedere in tv Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

La Numia Vero Volley Milano inaugura il proprio cammino in Champions League ospitando all’Opiquad Arena di Monza l’Olympiacos Piraeus (mercoledì 26 novembre, ore 20.00). Le vicecampionesse d’Italia arrivano al debutto europeo con la volontà di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione alterno in Serie A1, in cui hanno raccolto otto vittorie in dodici partite, mostrando però un’identità tecnica sempre più definita nelle ultime settimane. La gara contro le greche diventa così un crocevia fondamentale per partire con il piede giusto in un girone che non ammette distrazioni.

Dall’altra parte, l’Olympiacos arriva in Italia con numeri di grande solidità: primo posto nel campionato greco, cinque vittorie in sei incontri e una struttura di squadra consolidata. Le biancorosse di Atene si presentano con un sistema difensivo organizzato, una buona qualità al servizio e una coppia di schiacciatrici capace di garantire equilibrio nei momenti più delicati. Pur provenendo da un campionato meno competitivo rispetto all’A1 italiana, l’Olympiacos è abituato a giocare partite di alto livello in Europa e può far valere aggressività e compattezza. Il fattore campo potrebbe fare la differenza: l’Opiquad Arena ha dimostrato più volte di saper spingere Milano nei momenti chiave e il pubblico brianzolo è pronto a sostenere una squadra che vuole confermarsi protagonista anche fuori dai confini nazionali. In un girone che presenta partite insidiose, partire con una vittoria interna significherebbe non solo incassare tre punti preziosi, ma anche acquisire fiducia in vista del prosieguo del torneo.

C’è anche un po’ di Italia nell’Olympiacos, primo avversario di Milano nel girone di Champions League. La formazione allenata dal serbo Branko Kovacevic schiera in cabina di regia Isabella Di Iulio, 34 anni, reduce da tre stagioni in Italia con la Savino Del Bene Scandicci, dove spesso ha trovato anche spazio da titolare. Al suo fianco la greca Elisavet Iliopoulou, 24 anni, arrivata in estate dal GS Panionios. Le opposte sono la serba naturalizzata greca Milika Kubura, al quarto anno all’Olympiacos, e la greca Maria Oikonomidou, 33 anni, vista in Italia con l’Albese in A2 e approdata al Pireo nella scorsa estate sempre dal GS Panionios.

In banda giocano la tedesca Ivana Vanjak, 30 anni, al secondo anno nelle file dell’Olympiacos dopo l’esperienza in Indonesia nel Jakarta Pertamina Enduro, l’algerina Yasmine Abderrahim, 26 anni, arrivata nel 2024 dal Pays d’Aix Venelles, la greca Athanasia Fakopoulídou, 27 anni, approdata nell’estate 2024 dall’OFA Apollonios, e la colombiana Amanda Coneo (classe 1996), in passato protagonista in Italia con Filottrano, Legnano e Torino, e reduce dall’esperienza giapponese con le Denso Airybees. Al centro spicca una fuoriclasse ben nota al pubblico italiano: la serba Jovana Stevanovic, ex Casalmaggiore, Scandicci, Milano e Busto Arsizio, arrivata dalla Turchia dopo la stagione all’Eczacibasi. Con lei tre centrali greche: Melina Emmanouilidou, 31 anni, alla quinta stagione consecutiva con l’Olympiacos; Kiriaki Terzoglou, arrivata in estate dal PAOK Salonicco; e la giovanissima Ioanna Dimitriou, 17 anni, prodotto del vivaio. I liberi sono María-Eléni Artakianoú, 31 anni, da quattro stagioni al Pireo, e Ifigéneia Sampáti, alla terza annata consecutiva con l’Olympiacos.

Il fischio d’inizio è in programma alla Opiquad Arena di Monza alle 20.00 di mercoledì 26 novembte. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Olympiacos Atene

