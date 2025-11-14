Dove vedere in tv lo slalom femminile di Levi 2025: startlist, orari, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 15 novembre a Levi (Finlandia) si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma lo slalom speciale femminile, che scatterà alle ore 10.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 84 atlete in rappresentanza di 25 Paesi. Seconda run alle ore 13.00 italiane.

Tra di loro vi saranno ben sette italiane al via: Lara Della Mea col 21, Beatrice Sola col 45, Emilia Mondinelli col 51, Giorgia Collomb col 52, Giulia Valleriani col 66, Alice Pazzaglia col 70, ed Annette Belfrond con l’80.

Per lo slalom speciale femminile di Levi (Finlandia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD (1a manche) e Rai Sport HD (2a manche), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 15 novembre

Ore 10.00 Prima manche slalom femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

10 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

11 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

12 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

17 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

18 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

21 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

22 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

23 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

25 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

26 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

27 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

28 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

29 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

30 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

31 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

32 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

33 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

34 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

35 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

36 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

38 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

39 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

40 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

41 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

42 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

43 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic

44 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

45 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

46 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

47 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

48 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

49 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

50 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Fischer

51 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

52 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

53 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

54 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

55 198318 JALLAT Annabel 2003 FRA Nordica

56 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

57 198307 OLLIER Marjolaine 2003 FRA Atomic

58 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

59 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS Fischer

60 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

61 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

62 225733 PALLA Victoria 2001 GBR Rossignol

63 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

64 516700 KLOPFENSTEIN Amelie 2002 SUI Head

65 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

66 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

67 185496 ALANISKA Veera 2003 FIN Atomic

68 539927 LAPANJA Lila 1994 SLO Stoeckli

69 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

70 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

71 185511 KANTO Aada 2005 FIN Atomic

72 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN Head

73 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

74 207083 ERTL Romy 2007 GER Head

75 355069 BECK Madeleine 2004 LIE Voelkl

76 45439 MAHON Sophie 2001 AUS

77 198142 LUGON-MOULIN Laurine 2001 FRA Dynastar

78 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

79 185498 PALLARI Riia 2003 FIN Nordica

80 6295885 BELFROND Annette 2002 ITA Rossignol

81 185518 SUNI Kia 2006 FIN

82 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN

83 555035 BONDARE Liene 1996 LAT Atomic

84 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD Kaestle