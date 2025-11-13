Sci alpino, Alex Vinatzer cerca la svolta in slalom: prime gare già decisive

Sarà un ritorno tra i pali stretti per la Coppa del Mondo di sci alpino, che, dopo il classico esordio di qualche settimana fa a Soelden, riprende la proprio stagione con un altro consueto appuntamento come quello in Finlandia a Levi. In programma un weekend tutto dedicato allo slalom, con sabato la gara femminile e domenica quella maschile, sicuramente quella con maggiori ambizioni in casa Italia vista anche la presenza di Alex Vinatzer.

L’altoatesino si presenta ancora una volta come il faro di una squadra di slalom che cerca di rilanciarsi dopo alcune annate complicate. Anche nella passata stagione è sempre stato il solito Vinatzer, con un grande acuto e poi con una serie di gare non terminate o lontano dalle posizioni di rilievo. Il grande acuto è arrivato in quel di Kitzbuehel con un secondo posto che si sperava potesse essere la molla decisiva per dare un cambio repentino alla stagione. Così non è stato, con Vinatzer che ha continuato nei suoi alti e bassi non solo tra una gara e l’altra, ma anche tra una manche e l’altra.

Una sciata sempre all’attacco, troppe volte oltre il rischio, a volte nociva anche senza errori lungo il tracciato. Vinatzer non è mai riuscito in questi anni a trovare continuità nella sua carriera, ma il talento e il tempo per dare una svolta definitiva c’è sicuramente. Inoltre lo slalom maschile non è una di quelle specialità chiuse e con un grande dominatore, ma le gare sono sempre apertissime e la lotta per il podio coinvolge davvero molti atleti.

Dunque già da Levi deve cominciare un nuovo percorso nella carriera di Vinatzer, che dovrà anche convivere con il doppio impegno del gigante, specialità nella quale ha cominciato a Soelden con un incoraggiante ottavo posto in rimonta. Non bisogna poi dimenticare che questa è anche la stagione olimpica e chiaramente il grande obiettivo è proprio quello di arrivare pronti a Milano Cortina 2026, sognando una medaglia che cambia senza alcun dubbio per sempre una carriera.