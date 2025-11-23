Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 23 novembre, canali, streaming

La settima giornata di SuperLega arriva come uno snodo che racconta bene la fisionomia di un campionato sempre più competitivo, dove ogni weekend diventa un laboratorio di risposte, conferme e ribaltoni. Dall’altissima classifica fino alla fascia più calda della graduatoria, il turno che sta per aprirsi mette in palio molto più dei tre punti: incroci di peso, identità tecniche in evoluzione e un equilibrio che continua a essere il marchio di fabbrica della stagione.

Il faro inevitabile si posa su Itas Trentino–Sir Susa Vim Perugia, il classico che negli ultimi anni ha spesso indirizzato ritmi e gerarchie. I campioni d’Italia arrivano alla sfida con un rendimento in crescita, forti di quattro vittorie nelle prime sei uscite e di un 3-0 autoritario contro Monza che ha rimesso al centro la qualità dell’attacco trentino e la precisione della regia di Sbertoli. Michieletto, Faure e Ramon assicurano variabili diverse nella fase punto, mentre il sistema muro-difesa ha ritrovato stabilità nei momenti caldi. Perugia, dall’altra parte, continua a viaggiare in testa alla classifica, sospinta da una continuità che poche squadre hanno saputo replicare: sei successi in sette gare, un tie-break vinto a Verona che ha messo in luce la solidità mentale dei block-devils e un Ben Tara in stato di grazia. L’incrocio al PalaTrento promette volley ad alta intensità: due filosofie diverse, un’unica ambizione.

Alle loro spalle, uno dei match più intriganti della giornata è Rana Verona–Vero Volley Monza, incrocio che fotografa due percorsi quasi opposti. Verona ha costruito un avvio di stagione brillante, spinta da un cambio palla solido e da un sistema muro-difesa capace di inceppare anche gli organici più strutturati. La vittoria esterna al tie-break a Perugia ha rappresentato un esame superato con maturità, con Darlan e Keita decisivi nei momenti in cui la gara si decide. Monza, invece, continua a oscillare: buone sequenze alternate a pause improvvise, solo quattro punti conquistati e l’esigenza di ritrovare fluidità soprattutto in attacco. Il 3-0 subito a Trento ha riportato in superficie alcune fragilità, pur confermando la crescita di Padar come riferimento. Al Pala Agsm AIM l’equilibrio non è scontato, ma Verona parte con più inerzia.

Non meno significativa è la sfida della Kioene Arena tra Sonepar Padova e Cucine Lube Civitanova, due squadre reduci da settimane molto diverse ma accomunate dal bisogno di riallineare il proprio rendimento. Padova ha mostrato carattere nell’ultimo turno contro Milano, rimontando due set prima di cedere solo al tie-break grazie anche alle prove in crescita di Masulovic e Gardini. Civitanova, invece, arriva dalla sconfitta netta di Piacenza, un passaggio a vuoto che non cancella le buone strutture viste nelle prime giornate, soprattutto nelle prestazioni interne contro avversarie di livello. Sarà un confronto di pesi tecnici diversi, ma Padova in casa sa allungare gli scambi e costringere chiunque a un lavoro di fino in fase break.

In serata, riflettori accesi anche su Yuasa Battery Grottazzolina–Gas Sales Bluenergy Piacenza, gara che intreccia ambizioni distanti ma non inconciliabili. I marchigiani, alla prima stagione in SuperLega, hanno raccolto poco in termini di punti ma molto in termini di esperienza: scambi lunghi, set strappati a squadre più abituate a certe intensità, una crescita graduale di Golzadeh e Magalini. Piacenza, dal canto suo, è reduce forse dalla miglior prova del proprio avvio: un 3-0 autoritario contro Civitanova che ha mostrato un Bovolenta efficace, un muro solido e una squadra capace di chiudere i set senza esitazioni. È una partita che può diventare cartina di tornasole per entrambe: Grottazzolina per misurare la distanza dalle big, Piacenza per confermare una continuità fin qui intermittente.

Chiude il quadro domenicale il confronto tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Valsa Group Modena, incrocio affascinante tra due identità tecniche quasi speculari: Cuneo che cerca stabilità nella metà campo offensiva, Modena che invece vuole capitalizzare un potenziale di primissimo livello, spesso frenato però dai cali nei finali di set. I piemontesi in casa hanno una marcia in più, come dimostrano le prove contro Cisterna e le big. Modena, invece, arriva dal tie-break di Cisterna con la coppia Davyskiba–Ikhbayri in grande evidenza e con la volontà di dare un segnale forte contro una diretta concorrente nella rincorsa alle zone nobili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare domenicali della settima di Superlega di volley maschile.

