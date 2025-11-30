Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 30 novembre, canali, streaming

Le sfide della domenica in Serie A1 femminile accendono un turno dal peso specifico notevole, tra squadre in cerca di riscatto, nuove ripartenze tecniche e formazioni lanciate verso l’alta classifica. A Villafranca Piemonte (domenica ore 15.30) la Wash4green Monviso Volley inaugura una nuova era: dopo l’addio a Marchiaro, la panchina è affidata a Peppe Nica, chiamato a dare una scossa a un gruppo reduce da quattro ko consecutivi. La squadra piemontese arriva da un incoraggiante primo set a Chieri e dalla prova di carattere di D’Odorico, ma deve ritrovare equilibrio in tutti i reparti. Il debutto di Nica, dunque, diventa un banco di prova immediato per misurare la capacità del gruppo di reagire. Di fronte una Megabox Vallefoglia che vive un periodo complicato: la settimana europea ha lasciato segni profondi, con il pesante 1-3 sul campo dell’AEK Atene e un rendimento discontinuo in campionato, come mostrato dallo 0-3 contro Scandicci. L’attacco fatica a trovare continuità, e i soli 10 punti di Omoruyi nell’ultimo turno raccontano la difficoltà del momento. Per la squadra di Pistola, quella di Villafranca è già una partita che pesa.

Alle 17.00 l’Allianz Cloud accoglie un’altra sfida molto attesa: la Numia Vero Volley Milano rientra in campionato dopo la brillante serata europea contro l’Olympiacos, un 3-0 che ha evidenziato lo stato di forma di Lanier ed Egonu, e la solidità di un roster profondo e sempre più sincronizzato. L’obiettivo è proseguire nella crescita mostrata nelle ultime settimane, soprattutto nella gestione dei finali di set, vero punto di forza della formazione di Lavarini. Dall’altra parte la Eurotek Laica Uyba arriva con rinnovata fiducia dopo il 3-1 su Perugia, trascinata dalle prestazioni di Battista, Parra e Van Avermaet. La squadra di Barbolini sta trovando un’identità precisa, fatta di ordine tattico e di un muro particolarmente efficace (9 block nell’ultimo match). A Milano cercherà conferme contro una delle big del campionato.

A Cervia, sempre alle 17.00, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vive un momento di grande entusiasmo: il perentorio 0-3 ottenuto sul campo del Vasas Budapest in Coppa CEV ha ribadito solidità, intensità e una straordinaria vena realizzativa per Nemeth. In campionato l’ultima vittoria su Monviso ha mostrato ulteriori passi avanti nella continuità offensiva e nella tenuta muro-difesa. La Omag-Mt San Giovanni in Marignano deve invece rialzarsi: il ko con Milano ha mostrato limiti ma anche segnali incoraggianti, soprattutto nel terzo set con Piovesan e Brancher protagoniste. L’arrivo della nuova schiacciatrice cinese Zhuang Yushan aggiunge un elemento di curiosità e potenziale al gruppo di Bellano, impegnato nella corsa salvezza.

Al Pala BigMat, il Bisonte Firenze prova a ritrovare stabilità contro una Bergamo reduce dall’adrenalinica vittoria al tie-break contro Cuneo. Le toscane, nonostante la sconfitta con Conegliano, hanno messo in mostra una Knollema in grande spolvero, mentre le rossoblù di Parisi arrivano forti dei 28 punti di Kipp e di una compattezza crescente. Una partita che promette intensità e ritmo. Chiude il quadro, sempre alle 17.00, la sfida del Fontescodella tra Macerata e Scandicci. Le marchigiane cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona caldissima, dopo una prova combattuta ma insufficiente a Novara. Di fronte una Scandicci in stato di grazia: la vittoria europea con l’Alba Blaj ha confermato la profondità del gruppo di Gaspari, capace di brillare anche senza Antropova e trascinato da Nwakalor, Skinner, Bosetti e da una Weitzel dominante a muro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide domenicali della dodicesima giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 30 novembre

Ore 15.30 – Wash4green Monviso Volley vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta tv su Raisport Hd e streaming su VBTV e Rai Play

Ore 17.00 – Numia Vero Volley Milano vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV e Dazn

Ore 17.00 – Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Il Bisonte Firenze vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV