Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario quarti, programma, streaming

L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-1 nell’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile: le azzurre arpionano il secondo posto nel Gruppo D e nella seconda fase ad eliminazione diretta se la vedranno nei quarti con il Portogallo martedì 2 dicembre, alle ore 11.00 italiane.

La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Argentina e Colombia. I match del penultimo atto si disputeranno venerdì 5 dicembre: dall’altro lato del tabellone Spagna-Marocco e Brasile-Giappone.

Il match tra Italia e Portogallo ai Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita delle azzurre.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025

Quarti di finale – Martedì 2 dicembre

11.00 Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, FIFA+.

Diretta live testuale: OA Sport.