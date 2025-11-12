Nicolò Cambiaghi lascia il ritiro della Nazionale per infortunio. Lavoro differenziato per Calafiori

La Nazionale italiana di calcio continua a perdere pezzi e, dopo il forfait di Moise Kean, anche il suo sostituto è diventato indisponibile in vista del doppio impegno contro Moldavia e Norvegia che chiuderà il girone di qualificazione per i Mondiali 2026. Nicolò Cambiaghi ha lasciato infatti il ritiro di Coverciano per un fastidio al polpaccio destro, facendo rientro a Bologna.

Il CT azzurro Gennaro Gattuso per il momento ha deciso di non chiamare nessuno al suo posto, affidandosi dunque ai sette attaccanti rimasti a disposizione: Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta) e Mattia Zaccagni (Lazio).

Per quanto riguarda il reparto difensivo verranno monitorate nei prossimi giorni le condizioni fisiche di Riccardo Calafiori (Arsenal), che sta proseguendo il suo lavoro differenziato nel tentativo di recuperare almeno per la sfida di domenica a San Siro contro Haaland e compagni.

Di seguito il quadro aggiornato dei convocati dell’Italia per le sfide contro Moldavia e Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio.

CONVOCATI ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham).

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle).

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).