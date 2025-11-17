Dove vedere in tv Italia-Austria, Coppa Davis 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Mercoledì 19 novembre andrà in scena la sfida tra Italia e Austria, valida per la Final Eight di Coppa Davis 2025. Un confronto sulla carta favorevole alla selezione del Bel Paese capitanata da Filippo Volandri, ma ci saranno delle assenze pesanti che andranno gestire.

Il riferimento è alle defezioni di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti. Non ci saranno i tennisti più forti e meglio classificati nel ranking ATP. Jannik, trascinatore nelle due ultimi edizioni vinte dall’Italia, ha deciso di non dare la disponibilità per prepararsi al meglio nel 2026, mentre il toscano ha scelto di dare forfait per essere arrivato molto stanco nel finale di stagione.

Spazio quindi a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che fanno da coppia di doppio. L’Austria deve fare a meno di Sebastian Ofner, che ha chiuso in anticipo la stagione per guai seri a un tallone, mai realmente passati nel corso dell’anno. Spazio allora a Filip Misolic e Jurij Rodionov, con Lucas Miedler ed Alexander Erler da doppisti che sul circuito non giocano più assieme, ma lo fanno ancora sotto la propria bandiera.

Il confronto tra Italia e Austria di Coppa Davis si giocherà mercoledì 19 novembre dalle ore 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-AUSTRIA COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 19 novembre

Italia-Austria

Ore 16:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

(Ev.) A seguire Doppio

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport