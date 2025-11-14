Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Prima contro seconda, imbattuta contro inseguitrice: il meglio del volley femminile italiano (e non solo) si ritrova domenica alle 16 al Palaverde di Villorba per la supersfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, valida per la decima giornata di Serie A1 Tigotà. Il big match promette spettacolo e un palasport gremito: anche in questa occasione si va verso il tutto esaurito, con l’entusiasmo di un pubblico che sa di assistere a un’anteprima da finale Scudetto.

Conegliano guida la classifica a punteggio pieno (29 punti in 10 gare) e si presenta con la solita autorevolezza. Le Pantere di Daniele Santarelli hanno lasciato per strada appena sei set in tutta la stagione, confermandosi un collettivo di livello mondiale. Nell’ultimo turno hanno superato Macerata in tre parziali (25-16, 25-12, 28-26), trascinate da Gabi (16 punti) e dalle centrali Lubian e Chirichella, entrambe in doppia cifra. La forza del muro, l’efficienza di Wolosz in regia e la profondità del roster restano i marchi di fabbrica di una squadra che continua a non conoscere pause. Di fronte ci sarà la principale rivale della passata stagione e, fin qui, l’unica in grado di tenere il passo. La Savino Del Bene Scandicci di Marco Gaspari (9 vittorie e una sola sconfitta) arriva al Palaverde dopo il netto 3-0 inflitto a Chieri, con Antropova ancora protagonista (20 punti) e il supporto di Skinner (15) e Weitzel (11). L’attacco toscano viaggia su percentuali altissime e la solidità difensiva garantita da Castillo e Bosetti rappresenta un’arma in più contro le bordate delle venete.

Sarà anche una sfida tra stili di gioco opposti: la rapidità e il ritmo continuo di Conegliano contro la fisicità e la potenza di Scandicci, in una partita che potrebbe dire molto anche in ottica playoff. Le due squadre si conoscono bene e si sono affrontate più volte nelle finali degli ultimi anni, sempre con il Palaverde come teatro di grandi battaglie. Per Santarelli e Barbolini, ma soprattutto per le stelle in campo – da Haak a Gabi, da Antropova a Bosetti – sarà un pomeriggio di grande intensità, degno del miglior palcoscenico della Serie A1. Conegliano vuole allungare la sua striscia perfetta e restare padrona del campionato; Scandicci sogna il colpaccio per riaprire la corsa al vertice e dimostrare di poter finalmente rovesciare i pronostici.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba domenica 16 novembre con inizio alle 16.00. E’ prevista la diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e su Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 2025-2026 OGGI

PalaVerde di Villorba

Domenica 16 novembre

Ore 16.00. Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e Dazn

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026 OGGI : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Non è prevista diretta Tv

Diretta streaming: Volleyballworld.com e Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport.