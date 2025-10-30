ATP Finals 2025, ufficiali le otto coppie qualificate in doppio: Bolelli/Vavassori saranno in quarta fascia

La sconfitta del monegasco Hugo Nys e del transalpino Édouard Roger-Vasselin negli ottavi di finale di doppio dell’ATP Masters 1000 di Parigi sancisce la matematica qualificazione degli statunitensi Christian Harrison ed Evan King alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis.

Si tratta dell’ottava ed ultima coppia a qualificarsi all’ultimo torneo stagionale: il campo dei partenti della manifestazione che si svolgerà a Torino da domenica 9 a domenica 16 novembre è ormai completo, e l’Italia sarà rappresentata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che chiuderanno la Race al settimo posto.

Le altre sei coppie aritmeticamente qualificate alle ATP Finals sono Julian Cash/Lloyd Glasspool, Marcel Granollers/Horacio Zeballos, Marcelo Arevalo/Mate Pavic, Harri Heliovaara/Henry Patten, Joe Salisbury/Neal Skupski e Kevin Krawietz/Tim Puetz.

La coppia italiana, qualsiasi siano i risultati d’ora in avanti a Parigi e la prossima settimana nei 250 di Atene e Metz, sarà in quarta fascia, essendo al settimo posto nella Race: assieme agli azzurri saranno presenti nell’ultima urna proprio gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King, ottavi.

RACE ATP DOPPIO AL 30 OTTOBRE

1 Julian Cash/Lloyd Glasspool 7745

2 Marcel Granollers/Horacio Zeballos 6825

3 Marcelo Arévalo/Mate Pavić 6705

4 Harri Heliövaara/Henry Patten 6220

5 Neal Skupski/Joe Salisbury 5670

6 Kevin Krawietz/Tim Puetz 4785

7 Simone Bolelli/Andrea Vavassori 4150

8 Christian Harrison/Evan King 3830