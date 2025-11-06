Dove vedere in tv Baskonia-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi giovedì 6 novembre affronta in trasferta gli spagnoli del Baskonia Vitoria-Gasteiz – inizio del match alle ore 20:30 – per la nona giornata della regular season 2025-2026.

I bolognesi devono riscattare il doppio ko della settimana scorsa contro Zalgiris Kaunas (86-65) e Bayern Monaco (86-70) che hanno interrotto la striscia di tre successi consecutivi, con le V-nere che hanno un record di 4-4 dopo otto giornate. Sfida speciale per Dusko Ivanovic che si ritrova di fronte il suo recente passato, con il coach montenegrino che punterà ancora su Carsen Edwards e Alen Smailagic con il supporto di Alessandro Pajola.

Situazione diversa per il Baskonia guidato in panchina da Paolo Galbati, con gli iberici che dopo sei ko di fila hanno piazzato due successi nelle ultime uscite continentali contro Dubai (92-85) e Anadolu Efes Istanbul (86-75) per provare a dare una svolta alla stagione continentale. Chiavi del gioco affidate al talento azzurro Matteo Spagnolo (19 punti per l’ex Trento e Alba Berlino contro l’Efes) e al francese Luwawu-Cabarrot transitato anche dall’Olimpia Milano, mentre non sarà della partita la stella Markus Howard ai box per un infortunio.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) alle ore 20:30. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente e non farvi perdere davvero nulla di questa sfida di Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Giovedì 6 novembre

Ore 20:30 Baskonia-Virtus Olidata Bologna – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport