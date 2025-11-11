Calcio
Dove vedere in tv Atletico Madrid-Juventus, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming
Un esame in un momento estremamente delicato. Domani, mercoledì 12 novembre, l’Atletico Madrid sfida la Juventus in occasione della terza partita valida per il girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile, in scena alle ore 21:00 presso l’Estadio Cerro del Espino.
Si tratta di una sfida importante per le bianconere, reduci dalla bruttissima sconfitta rimediata in Campionato contro il Milan, dove è stata costretta a cedere il passo alle avversarie per 2-1, risultato che certifica un rendimento estremamente altalenante nella Serie A, convertito in due vittorie, due sconfitte ed un pareggio.
Le ragazze allenate da Massimiliano Canzi per l’occasione cercheranno di mettere a referto il secondo successo nella competizione continentale dopo quello contro il Benfica, battuto per 2-1 nella giornata inaugurale, seguito dal K.O contro il Bayern Monaco. Speculare invece il ruolino di marcia delle madrilene, le quali hanno aperto le ostilità giganteggiando sul campo del St. Polten per 6-0, per poi perdere il vìs-a-vìs in casa contro il Manchester United.
La partita tra Atletico Madrid e Juventus, valida per la seconda giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 21:00) all’Estadio Cerro del Espino di Majadahonda,con copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
ATLETICO MADRID-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE
Mercoledì 12 novembre
Ore 21:00 Atletico Madrid vs Juventus allo Stadio Cerro del Espino – Diretta streaming su Disney+.
PROGRAMMA ATLETICO MADRID- JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport