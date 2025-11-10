CalcioSport in tv
Dove vedere in tv Roma-Valerenga, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming
Una vittoria per scacciare i fantasmi. Domani, martedì 11 novembre, alle ore 18:45 si gioca Roma-Valerenga, terzo match valido per il girone unico della UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Si tratta di un appuntamento da non sbagliare per le giallorosse, ancora a quota 0 in campo continentale, complici le brutte sconfitte contro Il Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-4).
Tuttavia le ragazze allenate da Luca Rossettini dovranno scendere in campo anche per cancellare il primo K.O stagionale rimediato in Campionato, dove hanno dovuto cedere il passo in casa della Fiorentina con un sonoro 5-2. L’aspetto più importante sarà sfruttare il fattore campo per poter smuovere finalmente una situazione in classifica che rischierebbe di diventare oltremodo compromessa.
La squadra norvegese, tra l’altro, si trova in una situazione speculare rispetto alle capitoline, maturata a causa delle due sconfitte subite al cospetto del Manchester United (1-0) e Wolfsburg (2-1); due partite dove però le nordiche hanno sempre lottato, arrendendosi soltanto di misura.
La partita tra Roma e Valerenga, valida per la seconda giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani sera (ore 18:45) allo Stadio Tre Fontane di Roma. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
ROMA-VALERENGA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE
Martedì 11 novembre
Ore 18.45 Roma vs Valerenga allo Stadio “Tre Fontane” – Diretta streaming su Disney+.
PROGRAMMA ROMA- VALERENGA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport