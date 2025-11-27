Sprint Zone torna con una nuova puntata dedicata alla velocità azzurra. Ospite di oggi è Diego Pettorossi, il 28enne sprinter bolognese che sta cercando di rilanciare la sua carriera dopo una stagione complessa. Uno dei pochissimi velocisti italiani di livello internazionale a non appartenere a un gruppo sportivo militare, Pettorossi aveva iniziato il 2025 con buoni riscontri nelle gare indoor, prima che una serie di infortuni ne frenasse la continuità e lo costringesse a inseguire una forma mai del tutto raggiunta.

Il talento dell’atleta dell’Athletic Elite è però indiscutibile: nel 2024 aveva preso parte ai 200 metri degli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi, confermando un potenziale importante. Proprio per rilanciare la sua carriera, Diego si è trasferito da qualche mese a Milano, dove si allena con un gruppo di alto livello che comprende anche Kelly Doualla, con l’obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli.

Nel mirino c’è un 2026 di riscatto, con un grande obiettivo segnato in rosso: gli Europei di Birmingham, appuntamento in cui Pettorossi vuole presentarsi nelle migliori condizioni possibili per giocarsi qualcosa di importante.

A guidare la puntata come sempre Ferdinando Savarese, che accompagnerà Pettorossi in un racconto fatto di determinazione, difficoltà e nuova fiducia.

#SprintZone #DiegoPettorossi #AtleticaLeggera #Velocità #RunningItalia #AtleticaItaliana #RoadToBirmingham #Europei2026 #AthleticElite #Sprinter #TrackAndField #OAspot #OAsport #InfortuniSportivi #Ripartenza #MotivazioneSportiva #SportItalia #Olimpiadi #Tokyo2025 #Parigi2024 #Allenamento