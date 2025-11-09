GP PortogalloMotoGP
Cosa è successo a Pecco Bagnaia: ennesimo ritiro nel GP del Portogallo
Nuovo zero per Francesco Bagnaia nella classifica mondiale della MotoGP: la caduta odierna, unita alla vittoria del rivale diretto in graduatoria, Marco Bezzecchi, mette una pietra tombale sulle ambizioni di terza posizione del ducatista, che dovrà difendere la quarta piazza nell’ultimo weekend stagionale.
Nella gara lunga del GP del Portogallo, quando mancano 15 giri alla conclusione, Bagnaia cade, finendo nella ghiaia in curva 10 dopo aver perso l’anteriore. Al momento dello stop il piemontese si trovava in quarta posizione, sebbene fosse già lontano dai primi tre.
In classifica, con 37 punti a disposizione nell’ultimo fine settimana, ora Marco Bezzecchi, vittorioso quest’oggi, è terzo con 323, a +35 su Bagnaia, quarto con 288, il quale dovrà invece difendersi dall’assalto dello spagnolo Pedro Acosta, quinto a quota 285, a sole 3 lunghezze dal ducatista.