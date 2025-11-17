Coppa del Mondo sci alpino Gurgl 2025: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino è già pronta a ripartire. Sarà nuovamente lo slalom a essere protagonista nel fine settimana del calendario maschile e femminile. La località austriaca di Gurgl è la cornice scelta per ospitare il secondo duello stagionale tra i pali stretti. Ad aprire le danze saranno questa volta gli uomini, la gara si disputerà sabato 22, le chiuderanno le donne il giorno dopo.

In campo femminile la statunitense Mikaela Shiffrin ha iniziato la stagione con il primo sigillo e ha ribadito la clamorosa differenza di valori con le rivali. In casa Italia l’obiettivo non si discosta in maniera significativa da quello della scorsa settimana: cercare di qualificare il maggior numero possibile di atlete alla seconda manche.

La gara maschile di Levi ha invece scritto una pagina di storia con la prima affermazione nella Coppa del Mondo di sci alpino del Brasile, successo ottenuto grazie a Lucas Pinheiro Braathen. Il panorama presenta però un estremo equilibrio nel quale sono in diversi a poter gareggiare di volta in volta per la conquista della vittoria. In casa Italia l’attenzione è puntata ancora una volta su Alex Vinatzer, voglioso di conquistare i primi punti e di dimenticare la beffarda uscita che lo ha privato, molto probabilmente, di un ottimo risultato nella prima manche. Chiamato alla conferma anche Tobias Kastlunger che, grazie a un’incisiva seconda manche, ha conquistato un’importante dodicesima posizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile e maschile di Gurgl, gare valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prime manche) e RaiSport (seconde manche); in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Da non perdere la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO GURGL 2025

Sabato 22 novembre

10.30 Prima manche slalom maschile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom maschile Gurgl (Austria)

Domenica 23 novembre

10.30 Prima manche slalom femminile Gurgl (Austria)

13.30 Seconda manche slalom femminile Gurgl (Austria)

SLALOM GURGL 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prime manche), RaiSport (seconde manche) in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.