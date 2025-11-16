Quando le prossime gare di sci alpino? Ancora slalom a Gurgl! Orari, programma, tv, streaming

Da slalom…. a slalom. Dopo aver messo in archivio il fine settimana tra i rapid gates di Levi (Finlandia) la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si sposta a Gurgl (Austria) per altre due prove tra i pali stretti, una per comparto.

Si gareggerà sulla pista denominata Kirchenkar per due gare che andranno subito a dirci se quanto visto in Lapponia sarà confermato, o meno. Si inizierà nella giornata di sabato 22 novembre con la gara maschile. La prima manche andrà in scena alle ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Nella giornata successiva, domenica 23 novembre, sarà la volta del comparto femminile ai medesimi orari. Prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30.

Come sono andati i precedenti? Nelle due gare disputate per quanto riguarda il comparto maschile abbiamo visto il successo di Manuel Feller il 18 novembre 2023 in un tripudio austriaco davanti a Marco Schwarz e Michael Matt, quindi il 24 novembre 2024 il successo è andato a Clement Noel davanti a Kristoffer Jakobsen e Atle Lie McGrath. Tra le donne, invece, il 23 novembre 2024 vittoria della solita Mikaela Shiffrin davanti a Lara Colturi e Camille Rast.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Gurgl valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino si potrà seguire sulla Rai (Raisport 227 di Sky e 58 dgt) oppure Rai2, in base alla programmazione, quindi su Eurosport 1. In streaming si potrà seguire su discovery+, RaiPlay, DAZN e Eurosport.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GURGL 2025

Sabato 22 novembre

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile

Domenica 23 novembre

Ore 10.30 Prima manche slalom femminile

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile