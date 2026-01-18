Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming

Siamo giunti al rettilineo finale. Mancano infatti solo tre appuntamenti al termine e poi sarà tempo del momento principale dell’annata, i Mondiali in programma in Olanda a fine mese. La Coppa del Mondo di ciclocross torna in pista a Benidorm per disputare la decima tappa sulle dodici previste dal calendario.

Sarà un’intensa giornata di gare quella che attende gli appassionati: si parte con la Juniores maschile alle 09:30, si prosegue alle 10:35 con la Juniores femminile, mentre alle 12:00 sarà la volta dell’Under 23 maschile. Chiuderanno il programma le due gare più attese: l’élite femminile partirà alle 13:40, l’élite maschile alle 15:10.

Al termine di una settimana travagliata nella quale ha cambiato diverse volte idea alla fine l’olandese Mathieu van der Poel ha deciso di partecipare alla gara spagnola con il chiaro obiettivo di difendere il primato. Il fuoriclasse neerlandese guida, infatti, la classifica con 200 punti davanti al duo belga formato da Thibau Nys, secondo con 190, e Michael Vanthourenhout, terzo a 187.

Attesa in casa Italia per le prove nella Juniores maschile del duo Grigolini-Pezzo Rosola, del tandem Azzetti-Pellizzotti nella Juniores femminile e di Stefano Viezzi nella gara dedicata alla categoria Under 23 maschile. Nella gara élite maschile Filippo Agostinacchio proverà a mettersi in evidenza per ottenere un buon piazzamento.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm non sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport + HD. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 1 e Discovery+. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara élite uomini.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS BENIDORM 2026

18 gennaio

09.30 Gara juniores uomini

10.35 Gara juniores donne

12.00 Gara U23 uomini

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2026, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport