Charles Leclerc chiarisce sulle parole di John Elkann: “Vuole il massimo e ha voluto esprimerlo così”

Un’occasione per chiarirsi. Nel Media-Day del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha risposto alle curiosità dei media presenti, legate soprattutto alle recenti esternazioni del n.1 di Maranello, John Elkann, che aveva criticato il mood dei racing driver del Cavallino Rampante dopo l’appuntamento in Brasile.

“Parlare meno e concentrarsi di più sulla guida“, aveva dichiarato Elkann. A questo proposito, Leclerc ha voluto precisare alcuni concetti: “Conosco John da molti anni, ci sentiamo regolarmente, abbiamo un ottimo rapporto e ovviamente ho parlato con lui dopo quelle dichiarazioni. Lui è molto ambizioso, come lo siamo tutti, abbiamo le stesse priorità, diamo il massimo per riportare la Ferrari al top. Il meglio che posso fare è continuare a fare del mio meglio per riportare la scuderia che adoro al vertice delle classifiche“, ha affermato Charles ai microfoni.

Sulle difficoltà di ambientamento di Lewis Hamilton, il monegasco ha sottolineato: “Non penso che Lewis stia facendo fatica a integrarsi all’interno del team chiaramente all’inizio della stagione è stato difficile, ma lo è stato per tutti perché tutti ci aspettavamo di più. Siamo tutti uniti nel riportare la Ferrari al top“.

Secondo Leclerc, le parole di Elkann si giustificano in questo modo: “John vuole il massimo e ha voluto mandare questo messaggio in quel modo, ho parlato con lui è quello è ciò che conta per me, tutte le varie interpretazioni delle sue parole non sono in mio controllo e non ho intenzione di perdere tempo dietro a questo aspetto, ciò che conta è quello che ha detto a noi in termini di squadra per migliorare il nostro rendimento che è la nostra priorità“.