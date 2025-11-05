Champions League calcio oggi in tv: orari 5 novembre, programma, streaming

Dopo le partite di ieri, anche questa sera la Champions League è pronta a tornare in scena con la seconda parte delle gare relative al quarto turno della “Fase Campionato” della competizione calcistica più importante per i club del Vecchio Continente.

Nove le partite in programma, in questo mercoledì 5 novembre: 2 alle 18.45 e 7 alle ore 21.00, con le formazioni italiane impegnate in contemporanea in serata in due match profondamente diversi. L’Inter infatti ospiterà i kazaki del Kairat Almaty, certamente molto alla portata dei nerazzurri, mentre l’Atalanta andrà a fare visita al Marsiglia, in un duello non facile contro la formazione allenata da Roberto De Zerbi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle nove partite di mercoledì 5 novembre valevoli per la quarta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 5 NOVEMBRE

Mercoledì 5 novembre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Qarabag-Chelsea – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Pafos-Villarreal – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Kairat Almaty – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Marsiglia-Atalanta – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Manchester City-Borussia Dortmund – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Bruges-Barcellona – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Newcastle-Athletic – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Benfica-Bayer Leverkusen Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Ajax-Galatasaray – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go